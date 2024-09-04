В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41.

До этого в Воздушных силах ВСУ писали о вражеских дронах в области. По последним сообщениям, в 02:34 БпЛА летели курсом на Бориспольский район Киевской области. В 02:46 военные предупредили, что БпЛА летит в направлении Киева.

До этого в Киевской городской военной администрации (КОВА) сообщали, что силы ПВО работают по вражеским целям в регионе.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.