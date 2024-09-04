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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Фото: люди в метро Киева во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной стали вражеские дроны, которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41.

До этого в Воздушных силах ВСУ писали о вражеских дронах в области. По последним сообщениям, в 02:34 БпЛА летели курсом на Бориспольский район Киевской области. В 02:46 военные предупредили, что БпЛА летит в направлении Киева.

До этого в Киевской городской военной администрации (КОВА) сообщали, что силы ПВО работают по вражеским целям в регионе.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, что около часа назад Россия подняла в небо 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В ВС предупредили, что в случае запуска ракет сообщат дополнительно.

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