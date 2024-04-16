В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В 16:18 Воздушные силы сообщили о пуске скоростной цели в направлении Сумской и Черниговской областей. Однако позже она сменила курс на Миргород.

В 16.33 воздушники сообщили о ракете в Черкасской области курсом на Киевскую.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили очередную атаку "Шахедов" по Украине вечером 15 апреля. Вражеские ударные беспилотники сначала фиксировались на юге страны, но впоследствии воздушная тревога расширилась в другие области.

Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по "Шахедам" врага ночью.

Кроме того, около трех часов ночи стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда враг направил группу дронов-камикадзе. Также сообщалось, что взрывы могли быть связаны с работой ПВО в регионе.

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