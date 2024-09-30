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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Понедельник 30 сентября 2024 09:01
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 8:54 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:56 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Чуть позже они призвали жителей Кропивницкого перейти в укрытие.

Отбой воздушной тревоги

В 09:06 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве, а также ряде других областей. В то же время угроза сохраняется в:
Киевской области;

  • Житомирской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Херсонской области.

Обстрелы Украины

В ночь на 30 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, а также ракетами. На этот раз террористы запустили:

  • "Искандер-М", Х-59/69, Х-31П;
  • 73 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время отражения воздушного нападения удалось уничтожить: Х-59/69 и 67 дронов. В частности один из БпЛА полетел в направлении Беларуси, а еще три были локально потеряны в результате противодействия РЭБ.

Как и упоминалось выше, один из запущенных дронов, пока остается в воздушном пространстве Украины.

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Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
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