В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Сегодня, 30 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 8:54 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:56 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Чуть позже они призвали жителей Кропивницкого перейти в укрытие.

Отбой воздушной тревоги

В 09:06 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве, а также ряде других областей. В то же время угроза сохраняется в:

Киевской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Херсонской области.

Обстрелы Украины

В ночь на 30 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, а также ракетами. На этот раз террористы запустили:

"Искандер-М", Х-59/69, Х-31П;

73 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время отражения воздушного нападения удалось уничтожить: Х-59/69 и 67 дронов. В частности один из БпЛА полетел в направлении Беларуси, а еще три были локально потеряны в результате противодействия РЭБ.

Как и упоминалось выше, один из запущенных дронов, пока остается в воздушном пространстве Украины.