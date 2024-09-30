В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)
Сегодня, 30 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 8:54 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:56 (alerts.in.ua)
Угроза применения баллистики
Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Чуть позже они призвали жителей Кропивницкого перейти в укрытие.
Отбой воздушной тревоги
В 09:06 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве, а также ряде других областей. В то же время угроза сохраняется в:
Киевской области;
- Житомирской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Херсонской области.
Обстрелы Украины
В ночь на 30 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, а также ракетами. На этот раз террористы запустили:
- "Искандер-М", Х-59/69, Х-31П;
- 73 ударных БпЛА типа Shahed.
Во время отражения воздушного нападения удалось уничтожить: Х-59/69 и 67 дронов. В частности один из БпЛА полетел в направлении Беларуси, а еще три были локально потеряны в результате противодействия РЭБ.
Как и упоминалось выше, один из запущенных дронов, пока остается в воздушном пространстве Украины.
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