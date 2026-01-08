В Киеве и Львове цены на такси взлетели из-за непогоды: сколько придется заплатить

Цены на такси в Киеве

Один сервис такси предлагает поездку с Майдана Независимости до метро "Позняки" за 488 гривен. В то же время в приложении отдельно указана надбавка за повышенный спрос в размере 163 гривны, что влияет на конечную стоимость поездки.

Цены на такси в Киеве вечером 8 января (скриншот: РБК-Украина)

В другом сервисе поездка класса "стандарт" стоит 628 гривен. Если выбрать опцию быстрой подачи автомобиля, цена возрастает до 702 гривен. Самый дорогой вариант в этом сервисе - авто класса "премиум", за который просят 1150 гривен.

Цены на такси в Киеве вечером 8 января (скриншот: РБК-Украина)

Еще один сервис такси предлагает "стандартную" поездку за 663 гривны. Дороже поездки с животными, а также тарифы "комфорт" и "бизнес". Отдельно доступен класс "Prime" - брендированный автомобиль, который, по информации в приложении, может двигаться по полосе общественного транспорта и имеет дополнительные опции, в частности Wi-Fi, зарядные устройства и воду. Такая поездка обойдется в более 1000 гривен.

Цены на такси в Киеве вечером 8 января (скриншот: РБК-Украина)

Цены на такси во Львове

Во Львов вечером 8 января на фоне непогоды также резко выросли цены на такси. В сервисах фиксируют повышенный спрос, что повлияло на стоимость поездок.

В одном из сервисов такси поездка от улицы Княгини Ольги до Львовской национальной оперы стоит от 291 гривны (247 гривен со скидкой) до 394 гривен (335 гривен со скидкой) за "приоритетную" подачу авто.



Цены на такси во Львове вечером 8 января (скриншот: РБК-Украина)

Другой сервис предлагает поездку от улицы Княгини Ольги до улицы Глинянский Тракт по цене от 491 гривны (459 гривен со скидкой) на авто класса "лайт" до 725 гривен (693 гривны) за поездку на автомобиле класса "бизнес".



Цены на такси во Львове вечером 8 января (скриншот: РБК-Украина)

В службах такси объясняют, что рост цен связан с непогодой и резким увеличением спроса, а также с уменьшением количества доступных авто из-за сложной дорожной ситуации.