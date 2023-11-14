В Киеве и Львовской области обнаружили емкости со ртутью: фото и видео

В Киеве и Дрогобыче (Львовская область) сегодня, 14 ноября, были обнаружены емкости с несколькими килограммами ртути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в Facebook и ГСЧС Украины в Telegram .

Ртуть в Киеве

По информации спасателей, сегодня в 12:52 поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железной дороги в Днепровском районе.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, они установили, что в емкости находится около 20 килограмм ртути. Ее тщательно упаковали и передали специалистам Киевской службы спасения для утилизации.

Фото: в Киеве обнаружили емкость со ртутью (facebook.com/DSNSKyiv)

Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Ртуть в Дрогобыче

В то же время, по данным ГСЧС, в Дрогобыче герметически закрытую банку со ртутью нашли во время земляных работ.

Фото: емкость со ртутью, которую нашли в Дрогобыче (t.me/dsns_telegram)

На месте спасатели выяснили, что в стеклянной посудине находится 5 килограмм ртути. Ее передали специалистам гражданской защиты населения для утилизации.

Опасность ртути для здоровья

Стоит заметить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вдыхание паров ртути может вредно влиять на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти.

При этом неорганические соли ртути имеют коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании.

Симптомы, к которым может привести вдыхание ртути, включают: тремор, бессонницу, потерю памяти, нервно-мышечные расстройства, головные боли, а также когнитивную и моторную дисфункцию.