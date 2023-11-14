ua en ru
Вт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю: фото та відео

Вівторок 14 листопада 2023 19:41
UA EN RU
У Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю: фото та відео Фото: у Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Дрогобичі (Львівська область) сьогодні, 14 листопада, було виявлено ємності з кількома кілограмами ртуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві у Facebook та ДСНС України в Telegram.

Ртуть у Києві

За інформацією рятувальників, сьогодні о 12:52 надійшло повідомлення про ємність з невідомою речовиною біля залізниці у Дніпровському районі.

Коли співробітники ДСНС прибули на місце, вони встановили, що в ємності є близько 20 кілограмів ртуті. Її ретельно запакували та передали фахівцям Київської служби порятунку для утилізації.

Фото: у Києві виявили ємність із ртуттю (facebook.com/DSNSKyiv)

Обставини події встановлять правоохоронці.

Ртуть у Дрогобичі

Водночас, за даними ДСНС, у Дрогобичі герметично закриту банку з ртуттю знайшли під час земляних робіт.

У Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю: фото та відеоФото: ємність із ртуттю, яку знайшли у Дрогобичі (t.me/dsns_telegram)

На місці рятувальники з'ясували, що у скляній посудині знаходиться 5 кілограмів ртуті. Її передали фахівцям цивільного захисту для утилізації.

Небезпека ртуті здоров'ю

Варто зауважити, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вдихання пари ртуті може шкідливо впливати на нервову, травну та імунну системи, легені та нирки та може призводити до смерті.

При цьому неорганічні солі ртуті мають корозійну дію на шкіру, очі та шлунково-кишковий тракт і можуть призводити до інтоксикації нирок при ковтанні.

Симптоми, до яких може призвести вдихання ртуті, включають: тремор, безсоння, втрату пам'яті, нервово-м'язові розлади, головний біль, а також когнітивну та моторну дисфункцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Львівська область ДСНС Дрогобич
NEWS
Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона: в розвідці, ППО та РЕБ
Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона: в розвідці, ППО та РЕБ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом