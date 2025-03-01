В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Вечером 1 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:52. В других регионах воздушная тревога была объявлена раньше.
Военные Воздушных сил предупреждали, что в направлении Киева летят вражеские ударные беспилотники.
По состоянию на 22:50, вражеские дроны фиксировали в следующих регионах:
По состоянию на 23:51 вражеские ударные дроны двигались:
По состоянию на 00:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали дома, АЗС, дороги, магазины и другие объекты. По последней информации, из-за ударов РФ и их последствий - пострадали более 10 человек, среди них двое детей.
Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Кроме Запорожья, этим вечером также была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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