В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Удары по Украине 1 марта

Напомним, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали дома, АЗС, дороги, магазины и другие объекты. По последней информации, из-за ударов РФ и их последствий - пострадали более 10 человек, среди них двое детей.

Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Кроме Запорожья, этим вечером также была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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