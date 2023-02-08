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В Киеве и двух областях завтра днем не будут выключать свет

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Среда 08 февраля 2023 23:12
В Киеве и двух областях завтра днем не будут выключать свет Фото: в Киеве и двух областях завтра днем не будут выключать свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 9 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях с 10:00 до 15:00 не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на завтра:

  • Киев (с 00:00 до 10:00 - 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 - 1027 МВт);
  • Киевская область (с 00:00 до 10:00 - 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 - 823 МВт);
  • Днепропетровская область (с 00:00 до 10:00 - 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 - 1595 МВт).

"Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но, в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что начиная с 8 февраля, в каждой из областей в один из дней в течение двух недель будут отменены ограничения на электроснабжение. Это необходимо для измерения потребления.

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