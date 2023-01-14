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Аварийные отключения и очередные обстрелы. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергосистемой

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Суббота 14 января 2023 12:43
Аварийные отключения и очередные обстрелы. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергосистемой Фото: Аварийные отключения и очередные обстрелы. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергосистемой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне в очередной раз обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины. В более чем 10 областях введены аварийные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Последствия российских обстрелов уже устраняются.

По состоянию на сегодняшний день потребление электроэнергии ниже, чем вчера из-за потепления и выходного дня. В то же время в утренние и вечерние часы сохраняется дефицит мощности в энергосистеме.

"До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - пишет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в Украине улучшается ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключений света.

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