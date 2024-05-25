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В Киеве и части регионов Украины объявили тревогу

Фото: в Украине объявлена тревога 25 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Воздушная тревога объявлена в Украине и ряде областей 25 мая. Есть угроза ударов тактической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

С 13.23 в Украине объявили тревогу в ряде областей. В частности, в список вошел и Киев. Здесь тревога загула в 13:56, в Киевской области – в 13:45. Кроме того, сейчас "красными" регионами являются:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Черкасская;
  • Донецкая;
  • Харьковская.

Воздушная тревога в Украине 25 мая (t.me/alarmukraine)

Отметим, что в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Отбой тревоги

В 14:12 в Киеве объявили отбой тревоги. Также "отбили" и Черниговскую, Сумскую, Киевскую области. На данный момент тревога продолжается в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, которая добавилась к списку позже всех, и Донецкой.

В 14.17 отбой объявили в Черкасской и Полтавской областях.

Взрыв в Чернигове

В Чернигове прогремел взрыв в субботу, 25 мая. В регионе в тот момент уже была объявлена воздушная тревога. Глава ГВА Дмитрий Брижинский уточнял, что взрыв раздался ориентировочно в северных окрестностях Чернигова.

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