В Киеве и части регионов Украины объявили тревогу

С 13.23 в Украине объявили тревогу в ряде областей. В частности, в список вошел и Киев. Здесь тревога загула в 13:56, в Киевской области – в 13:45. Кроме того, сейчас "красными" регионами являются:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Черкасская;

Донецкая;

Харьковская.

Воздушная тревога в Украине 25 мая (t.me/alarmukraine)

Отметим, что в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Отбой тревоги

В 14:12 в Киеве объявили отбой тревоги. Также "отбили" и Черниговскую, Сумскую, Киевскую области. На данный момент тревога продолжается в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, которая добавилась к списку позже всех, и Донецкой.

В 14.17 отбой объявили в Черкасской и Полтавской областях.

Взрыв в Чернигове

В Чернигове прогремел взрыв в субботу, 25 мая. В регионе в тот момент уже была объявлена воздушная тревога. Глава ГВА Дмитрий Брижинский уточнял, что взрыв раздался ориентировочно в северных окрестностях Чернигова.