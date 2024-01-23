В Киеве и в части областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики и пусков ракет

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (13:24), а затем в Черкасской и Киевской областях. Далее тревога распространилась на часть территории Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!" – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, есть вероятность пусков ракет с Ту22м3 из Липецкой области (РФ).

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 21 пострадавшем.

Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет.

Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.