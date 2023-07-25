ua ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупреждают об угрозе "Шахедов"

Новина українською →
Украина, Вторник 25 июля 2023 02:07
В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупреждают об угрозе "Шахедов" Фото: воздушная тревога в большинстве областей Украины ночью 25 июля (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Воздушная тревога была объявлена в столице и ряде областей Украины ночью 25 июля. Есть угроза вражеских атак с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупреждают об угрозе &quot;Шахедов&quot;

В Киевской городской военной администрации сообщили, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, угроза применения дронов есть в ряде областей Украины. В частности, в Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Российские обстрелы Украины 23 июля

В Одессе раздались мощные взрывы. Как заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, город подвергся комбинированной ракетной атаке. В ВС ЗСУ тогда фиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях вражеской ракетной атаки по городу, о разрушенных домах, а также о 18 раненых и одном погибшем. В горсовете также подтвердили информацию о разрушении Спасо-Праображенского собора в результате ракетного обстрела.

Кроме того, ночью также раздались взрывы в Запорожье. Данных о последствиях официальные лица пока не сообщали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони воздушная тревога
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году