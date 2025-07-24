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В Киеве и многих областях объявлена тревога из-за запуска ракет Россией

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве и ряде регионов Украины в ночь на 24 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве в 3:58. Угроза ракетного удара распространяется на ряд областей Украины.

В Воздушных силах сообщили, что ракетная угроза распространяется на Киевскую, Полтавскую и Черниговскую область. 

Также сохраняется угроза беспилотников. По последним данным, вражеские дроны летели в направлении Черкасской и Николаевской областей.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Атака РФ 24 июля

Напомним, что Россия в ночь на 24 июля запустила по Украине дроны типа "Шахед". В ряде городов сработала ПВО.

В Одессе сообщили о взрывах. В городе вспыхнули пожары. Россияне атаковали исторический центр города. Есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Также под ударом оказался Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

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