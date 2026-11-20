"По состоянию на этот час в Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Эти ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы. Возврат к графикам почасовых отключений произойдет как только ситуация позволит", - говорится в заявлении.

Также вследствие вражеского удара в Одессе и близлежащих районах есть масштабное обесточивание. Кроме того, свет отсутствует у потребителей в Киеве и Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

"Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. Однако на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов", - рассказали в "Укрэнерго".

Отмечается, что проведение работ осложняют повторные вражеские атаки на энергообъекты, которые уже восстановили после предыдущих обстрелов. Таким образом часть сложных ремонтов приходится начинать заново.

"Несмотря на все трудности, ремонтные бригады и все привлеченные службы работают круглосуточно и скоординированно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроэнергию потребителям", - подчеркнули энергетики.