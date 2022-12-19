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В Киеве света может не быть по 10 часов: что говорят энергетики

Фото: в Киеве отключения света длятся до 10 и более часов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня вечером ситуация с электроснабжением в Киеве достаточно сложная. Однако когда электроснабжение восстановится, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Длительные отключения в Киеве - это реальность", - пояснил Коваленко и подтвердил, что сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно.

"Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света - это, к сожалению, реальность на сегодня. Как быстро вернемся к стабилизационным, предугадать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше", - пообещал Коваленко.

Он добавил, что графики отключений не работают. Ко всем поврежденным объектам, где продолжаются ремонты, добавился еще один инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и местами - в Киевской области.

"Также страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура - больницы, водоканалы, метро - заживлены и свет есть где-то у около 20% населения", - отметил руководитель YASNO.

В Днепре, несмотря на пятничные прилеты, сегодня отключения находятся в графиках, только к вечеру немного сбились и вышли в экстренные отключения. В среднем света нет 3-5 часов.

РБК-Украина сегодня сообщало, что в Киеве в течение суток выключали 10-15 очередей из 30 - чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что в Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше всего проблем с электроснабжением на Печерске, частично на левом берегу и в некоторых других районах.

Добавим, что Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света. В настоящее время в регионе действуют экстренные ограничения.

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