В Киеве будут судить мужчину, который обманул волонтера на 400 тысяч гривен

В Киеве перед судом предстанет 29-летний мужчина, который выдавал себя за раненого военного. Он мошенническим путем получил от волонтера 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины уже передан в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По данным Оболонской окружной прокуратуры, злоумышленник в течение длительного времени обращался к волонтеру с просьбами о финансовой помощи, придумывая истории о пребывании в зоне боевых действий, ранениях, ампутации ноги, лечении за рубежом и дальнейшем протезировании.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине мошенники выдают себя за волонтеров, журналистов или чиновников, чтобы воспользоваться эмоциональным состоянием семей пропавших без вести. Они пытаются получить деньги и конфиденциальную информацию, вводя людей в заблуждение. Министерство внутренних дел Украины рекомендует гражданам проверять источники информации, доверять только официальным ресурсам, не разглашать личные или финансовые данные незнакомцам и быть осторожными с подозрительными предложениями, особенно если от них требуют оплату. В случае подозрения на мошенничество советуют обращаться в полицию.

Также мы рассказывали, что в Черкасской области разоблачили преступную группу, которая присваивала донаты на поддержку военных. Полиция задержала мошенников, которые похищали миллионы гривен, полученные от благотворителей. Злоумышленники использовали поддельные аккаунты и схемы для обмана людей, которые хотели помочь армии. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой удалось установить причастность задержанных к масштабному мошенничеству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.