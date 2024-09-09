В Киеве произошел взрыв на АТП, а дроны РФ залетели в Латвию и Румынию: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 7 сентября:

Новости за 8 сентября:

Россия нанесла авиаудар по Сумам. В результате атаки два человека погибли, еще четыре человека ранены.

Аналитики ISW считают, что Россия может использовать не так давно полученные иранские ракеты для атак инфраструктуры Украины.

Украинские дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, - Буданов

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, терпит и будет нести потери", - подчеркнул руководитель ГУР Кирилл Буданов, поздравляя военнослужащих с Днем военной разведки.

В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что Варшава могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если была бы угроза для АЭС.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одна из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудших российских ракет", - сказал Сикорский.

В сети заявили, что рабочий ТЦК "набросился" на женщину в Одессе: военные сделали заявление

В сети показали кадры, где якобы сотрудник ТЦК напал на женщину, которая якобы женщина принесла пищу больному мужчине.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что возле здания сборного пункта гражданка якобы пыталась помешать работе военкомата. Военные вызвали полицию, но женщина напала на транспортное средство.

Шольц призвал украинских беженцев найти работу

Число уже имеющих работу украинцев выросло до более чем 200 тысяч благодаря немецкой правительственной программе.

"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была проделана", -заявил канцлер.

Риск применения ядерного оружия РФ по Украине был реальным, - глава ЦРУ

"Осенью 2022 года был момент, когда я подумал, что существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", - сказал глава ЦРУ Уильям Бернс, общаясь с главой британской внешней разведки Ми-6.

Он добавил, что президент США Джо Байден отправил его поговорить с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы предельно четко объяснить, каковы последствия такого рода эскалации.

В Румынии проверяют места, где мог упасть российский дрон

Как отметили в Минобороны Румынии, ночью во время атаки России два самолета F-16 вылетели на границу с Украиной для мониторинга.

Система наблюдения обнаружила залетевший в Румынию российский дрон. Он вернулся в Украину, но вероятную зону поражения проверяют.

Жители приграничных с Украиной регионов получили предупреждение об опасности падения объектов.

В Киеве произошел взрыв на автотранспортном предприятии, - мэр

"В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия

Под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов. Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры России.

Специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.

Иранский депутат проговорился о передаче ракет России

"Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть – отправка военных беспилотников в Россию", – сказал член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаешь Ардестани.

Он сделал заявление менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal о передаче баллистических ракет малой дальности в Россию.

Украина запретила российским пленным звонки домой, - омбудсмен

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", - заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Такой шаг сделали в ответ на увеличение количества случаев смертной казни украинских защитников.

На востоке Латвии вчера пал российский военный беспилотник, идет расследование

"Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", - заявил латвийский президент.

Российский беспилотник залетел в воздушное пространство из Белоруссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.