Шольц призвал украинских беженцев найти работу
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к временно поселившимся в его стране украинцам. Он призвал беженцев трудоустраиваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Во время диалога с жителями города Тельтов Шольц отметил, что, по его мнению, многие украинцы, получающие поддержку в Германии, должны работать.
Он отметил, что число уже имеющих работу украинцев возросло до более чем 200 тысяч благодаря правительственной программе Jobturbo.
"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была проделана", - заявил канцлер.
Напомним, что еще с прошлого года Германия начала уменьшать выплаты украинским беженцам. В частности, на этот год Германия планировала вдвое сократить объем помощи, который должен был выделиться федеральным землям на покрытие расходов по приему и интеграции беженцев.
Заметим, что, по данным исследований, на январь 2024 года за границей в связи с войной находилось 4,9 млн. украинцев. Из них около 4,3 млн. имели статус временной защиты в странах Евросоюза. Больше всего беженцев - в Германии (1,3 млн), Польше (951 600) и Чехии (381 200).
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