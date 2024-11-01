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В Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой: что известно

Прорыв трубы с горячей водой произошел на столичной улице Деловая (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 1 ноября, на улице Деловая в Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Что известно о прорыве трубы в Киеве

Согласно информации столичного поставщика услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, утечка теплоносителя на улице Деловой уже локализована.

Уточняется, что утечка произошла около 10 часов утра - при запуске в работу теплосети на улице Деловой.

"На месте проводились подготовительные работы после комплексной реконструкции теплосети на этом участке. Во время заполнения трубопровода водой произошла его разгерметизация, в результате чего теплоноситель попал в траншею", - рассказали в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики добавили, что причины инцидента выясняются.

"Повреждение не повлияет на подачу отопления в центральные районы столицы", - подчеркнули в КП.

Пост "Киевтеплоэнерго" (скриншот: facebook.com/kyivteploenergo)

Кадрами с места происшествия поделились некоторые Telegram-каналы.

"Возле Тетрис Холла (жилой комплекс Tetris Hall, - Ред.) открылось "общественное джакузи", - написали в Telegram-канале "Реальний Київ" и опубликовали соответствующее видео.

"Нам пишут. Возле Tetris Hall посреди улицы новое джакузи. На улице Деловой масштабный прорыв теплосети", - подтвердили в Telegram-канале "Київ ІНФО".

Утечка теплоносителя (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

О локализации прорыва рассказали также в Telegram-канале "Київінформ".

Уточняется, что движение по улице Тютюнника (от Деловой до Федорова) было закрыто.

Работа коммунальщиков (скриншот: t.me/Official_Kyivinform)

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, отопительный сезон в Киеве для заведений социальной сферы начался с понедельника, 14 октября. Тепло подключают по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

Согласно информации Виталия Кличко, по состоянию на 31 октября к отоплению было подключено 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Тем временем подключение жилых домов Киева к теплу началось в среду, 30 октября. Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно, так что на это понадобится некоторое время.

Примечательно, что на днях прорыв водопровода произошел на перекрестке столичных улиц Деловая и Большая Васильковская. Тогда движение транспорта также было затруднено.

Читайте также, как подготовить батареи к отопительному сезону, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

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