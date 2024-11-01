В Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой: что известно

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, отопительный сезон в Киеве для заведений социальной сферы начался с понедельника, 14 октября. Тепло подключают по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

Согласно информации Виталия Кличко, по состоянию на 31 октября к отоплению было подключено 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Тем временем подключение жилых домов Киева к теплу началось в среду, 30 октября. Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно, так что на это понадобится некоторое время.

Примечательно, что на днях прорыв водопровода произошел на перекрестке столичных улиц Деловая и Большая Васильковская. Тогда движение транспорта также было затруднено.

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