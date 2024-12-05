В Киеве стартует продажа праздничных елок: как найти ближайший базар (адреса)

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Почему важно покупать елки на официальных площадках

Директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков рассказал, что покупая елку на официальной площадке, украинцы не только получают качественное дерево, но и вносят вклад в развитие города

"Ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы", - уточнил он и пригласил граждан "выбрать праздничное дерево, которое наполнит дом радостью и теплом в новогодние дни".

Чиновник добавил, что покупка елок на официальных площадках важна:

для прозрачности процесса

для сохранения природных ресурсов

для борьбы с нелегальной вырубкой лесов

В КГГА отметили, что продажу "официальных" елок будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Адреса елочных ярмарок в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича

улица Самойла Кошки, 5

улица Степана Рудницкого, 6-А

улица Васильковская, 8

переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации)

улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")

проспект Академика Глушкова, 16-16/7

проспект Академика Глушкова, 31-А

улица Метрологичная, 19

улица Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофанівський")

улица Феодосийская, Днепровское шоссе

улица Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республіка")

Адреса елочных ярмарок в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

улица Архитектора Вербицкого, 16

улица Братства тарасовцев, 9

улица Елизаветы Чавдар, 1

улица Елизаветы Чавдар, 13

улица Здолбуновская, 2

улица Михаила Драгоманова, 14

улица Олены Пчилки, 2

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)

улица Срибнокильская, 13

улица Ялтинская, 5-А

улица Ялтинская, 5-Б

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

улица Александра Мишуги, 2

пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

проспект Петра Григоренко, 26

проспект Петра Григоренко, 41-43

улица Срибнокильская, 5-Б (съезд с проспекта Петра Григоренко на проспект Николая Бажана - станция метро "Позняки")

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")

улица Александра Мишуги, 4

улица Заречная, 1

улица Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана - станция метро "Осокорки")

Адреса елочных ярмарок в Деснянском районе

В Деснянском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

улица Рональда Рейгана, 4

улица Рональда Рейгана, 8

проспект Червоной Калины, 15

проспект Червоной Калины, 26

проспект Червоной Калины, 44

проспект Червоной Калины, 60/10

проспект Червоной Калины, 95-97

улица Электротехническая, 2

улица Электротехническая, 4

улица Милютенко, 34 (распределительная полоса)

станция метро "Лесная" (улица Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станция метро "Черниговская"

Адреса елочных ярмарок в Днепровском районе

В Днепровском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

бульвар Игоря Шамо, 2/7

улица Андрея Малышко, 4-А

улица Ивана Миколайчука, 9

улица Миропольская, 25

улица Радужная, 4

улица Юрия Шумского, 1

проспект Павла Тычины, 7

проспект Соборности, 2/1

пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

Адреса елочных ярмарок в Оболонском районе

В Оболонском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

улица Днепроводская, 1

улица Зои Гайдай, 2

площадь Петропавловская, 2

проспект Владимира Ивасюка, 27-Б

проспект Владимира Ивасюка, 46

улица Семена Скляренко, 17

улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А

проспект Оболонский, 1-Б

проспект Оболонский, 52-А

проспект Оболонский, 45/28

улица Петра Калнышевского, 2

улица Героев Днепра, 30

улица Героев Днепра, 32

улица Героев Днепра, 41

улица Иорданская, 17

улица Героев полка "Азов", 3

улица Героев полка "Азов", 12

улица Героев полка "Азов", 34

улица Александра Архипенко, 6-А

площадь Оболонская, 6 (две локации)

проспект Литовский, 2

проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

Адреса елочных ярмарок в Печерском районе

В Печерском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

бульвар Николая Михновского, 25

бульвар Николая Михновского, 30/1

улица Большая Васильковская, 107

улица Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar")

Адреса елочных ярмарок в Подольском районе

В Подольском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

улица Верхний Вал, 16 (три локации)

угол улиц Верхний Вал и Житнеторжская (локация №4)

Вышгородская улица, 21/6

улица Ивана Выговского, 18

улица Светлицкого, 23

улица Светлицкого, 30/20

проспект Василия Порика, 13

проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")

проспект Европейского Союза, 37

проспект Европейского Союза, 45-А

проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")

проспект Европейского Союза, 66

проспект Свободы, 2

проспект Свободы, 28

проспект Георгия Гонгадзе, 20

улица Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции)

угол улиц Межигорская и Верхний Вал (распределительная полоса)

Адреса елочных ярмарок в Святошинском районе

В Святошинском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

проспект Берестейский, 117

проспект Леся Курбаса, 8

проспект Академика Палладина, 24

Святошинская площадь, 1

бульвар Николая Руденко, 7

бульвар Николая Руденко, 13

бульвар Николая Руденко, 14

бульвар Николая Руденко, 15

бульвар Жюля Верна, 6/10

улица Василия Кучера, 5

улица Симиренко, 17

улица Зодчих, 46

улица Зодчих, 56

улица Зодчих, 62

улица Зодчих, 70

улица Тулузы, 2/58

улица Якуба Коласа, 23

улица Чернобыльская, 20

улица Ирпенская, 76 - 80

улица Подлесная, 1

улица Академика Булаховского, 30

улица Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)

улица Семьи Стешенко, 7

улица Василия Стуса, 20

Адреса елочных ярмарок в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

улица Соломенская, 33

улица Соломенская, 39

улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадія")

улица Академика Шалимова, 37

бульвар Чоколовский, 1

бульвар Чоколовский, 19 - 21

бульвар Чоколовский, 20

бульвар Чоколовский, 24

проспект Отрадный, 15/45

проспект Воздушных Сил, 18/2

Адреса елочных ярмарок в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы: