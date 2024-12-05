RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Киеве стартует продажа праздничных елок: как найти ближайший базар (адреса)

Сегодня в Киеве отрываются елочные базары, где можно купить праздничное дерево (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 5 декабря, в Киеве начинают открываться официальные елочные ярмарки (базары). Выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств деревья киевляне и гости столицы смогут купить до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Содержание

Почему важно покупать елки на официальных площадках

Директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков рассказал, что покупая елку на официальной площадке, украинцы не только получают качественное дерево, но и вносят вклад в развитие города

"Ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы", - уточнил он и пригласил граждан "выбрать праздничное дерево, которое наполнит дом радостью и теплом в новогодние дни".

Чиновник добавил, что покупка елок на официальных площадках важна:

  • для прозрачности процесса
  • для сохранения природных ресурсов
  • для борьбы с нелегальной вырубкой лесов

В КГГА отметили, что продажу "официальных" елок будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Адреса елочных ярмарок в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
  • улица Самойла Кошки, 5
  • улица Степана Рудницкого, 6-А
  • улица Васильковская, 8
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации)
  • улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
  • проспект Академика Глушкова, 16-16/7
  • проспект Академика Глушкова, 31-А
  • улица Метрологичная, 19
  • улица Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофанівський")
  • улица Феодосийская, Днепровское шоссе
  • улица Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республіка")

Адреса елочных ярмарок в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Архитектора Вербицкого, 16
  • улица Братства тарасовцев, 9
  • улица Елизаветы Чавдар, 1
  • улица Елизаветы Чавдар, 13
  • улица Здолбуновская, 2
  • улица Михаила Драгоманова, 14
  • улица Олены Пчилки, 2
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
  • улица Срибнокильская, 13
  • улица Ялтинская, 5-А
  • улица Ялтинская, 5-Б
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • улица Александра Мишуги, 2
  • пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
  • проспект Петра Григоренко, 26
  • проспект Петра Григоренко, 41-43
  • улица Срибнокильская, 5-Б (съезд с проспекта Петра Григоренко на проспект Николая Бажана - станция метро "Позняки")
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
  • улица Александра Мишуги, 4
  • улица Заречная, 1
  • улица Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана - станция метро "Осокорки")

Адреса елочных ярмарок в Деснянском районе

В Деснянском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Рональда Рейгана, 4
  • улица Рональда Рейгана, 8
  • проспект Червоной Калины, 15
  • проспект Червоной Калины, 26
  • проспект Червоной Калины, 44
  • проспект Червоной Калины, 60/10
  • проспект Червоной Калины, 95-97
  • улица Электротехническая, 2
  • улица Электротехническая, 4
  • улица Милютенко, 34 (распределительная полоса)
  • станция метро "Лесная" (улица Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станция метро "Черниговская"

Адреса елочных ярмарок в Днепровском районе

В Днепровском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • бульвар Игоря Шамо, 2/7
  • улица Андрея Малышко, 4-А
  • улица Ивана Миколайчука, 9
  • улица Миропольская, 25
  • улица Радужная, 4
  • улица Юрия Шумского, 1
  • проспект Павла Тычины, 7
  • проспект Соборности, 2/1
  • пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

Адреса елочных ярмарок в Оболонском районе

В Оболонском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Днепроводская, 1
  • улица Зои Гайдай, 2
  • площадь Петропавловская, 2
  • проспект Владимира Ивасюка, 27-Б
  • проспект Владимира Ивасюка, 46
  • улица Семена Скляренко, 17
  • улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А
  • проспект Оболонский, 1-Б
  • проспект Оболонский, 52-А
  • проспект Оболонский, 45/28
  • улица Петра Калнышевского, 2
  • улица Героев Днепра, 30
  • улица Героев Днепра, 32
  • улица Героев Днепра, 41
  • улица Иорданская, 17
  • улица Героев полка "Азов", 3
  • улица Героев полка "Азов", 12
  • улица Героев полка "Азов", 34
  • улица Александра Архипенко, 6-А
  • площадь Оболонская, 6 (две локации)
  • проспект Литовский, 2
  • проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

Адреса елочных ярмарок в Печерском районе

В Печерском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • бульвар Николая Михновского, 25
  • бульвар Николая Михновского, 30/1
  • улица Большая Васильковская, 107
  • улица Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar")

Адреса елочных ярмарок в Подольском районе

В Подольском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Верхний Вал, 16 (три локации)
  • угол улиц Верхний Вал и Житнеторжская (локация №4)
  • Вышгородская улица, 21/6
  • улица Ивана Выговского, 18
  • улица Светлицкого, 23
  • улица Светлицкого, 30/20
  • проспект Василия Порика, 13
  • проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
  • проспект Европейского Союза, 37
  • проспект Европейского Союза, 45-А
  • проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • проспект Европейского Союза, 66
  • проспект Свободы, 2
  • проспект Свободы, 28
  • проспект Георгия Гонгадзе, 20
  • улица Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции)
  • угол улиц Межигорская и Верхний Вал (распределительная полоса)

Адреса елочных ярмарок в Святошинском районе

В Святошинском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • проспект Берестейский, 117
  • проспект Леся Курбаса, 8
  • проспект Академика Палладина, 24
  • Святошинская площадь, 1
  • бульвар Николая Руденко, 7
  • бульвар Николая Руденко, 13
  • бульвар Николая Руденко, 14
  • бульвар Николая Руденко, 15
  • бульвар Жюля Верна, 6/10
  • улица Василия Кучера, 5
  • улица Симиренко, 17
  • улица Зодчих, 46
  • улица Зодчих, 56
  • улица Зодчих, 62
  • улица Зодчих, 70
  • улица Тулузы, 2/58
  • улица Якуба Коласа, 23
  • улица Чернобыльская, 20
  • улица Ирпенская, 76 - 80
  • улица Подлесная, 1
  • улица Академика Булаховского, 30
  • улица Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
  • улица Семьи Стешенко, 7
  • улица Василия Стуса, 20

Адреса елочных ярмарок в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Соломенская, 33
  • улица Соломенская, 39
  • улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадія")
  • улица Академика Шалимова, 37
  • бульвар Чоколовский, 1
  • бульвар Чоколовский, 19 - 21
  • бульвар Чоколовский, 20
  • бульвар Чоколовский, 24
  • проспект Отрадный, 15/45
  • проспект Воздушных Сил, 18/2

Адреса елочных ярмарок в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • улица Юрия Ильенко, 1
  • улица Даниила Щербаковского, 56
  • угол улиц Игоря Турчина и Мечты
  • улица Парково-Сырецкая, 10
  • улица Ольжича, 14
  • улица Елена Телиги, 31/1
  • улица Щусева, 5
  • угол улиц Елены Телиги и Щусева
  • улица Дорогожицкая, 13/14

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько могут стоить "живые" елки в этом году и как их выращивают и заготавливают к праздникам.

Читайте также, что известно о главной елке Украины в Киеве и организации массовых мероприятий в столице во время рождественских и новогодних праздников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевРождествоНовый годПраздники