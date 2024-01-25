В Киеве случился пожар в школе, детей перевели "на дистанционку": детали, фото и видео

"25 января в 8:23 поступило сообщение о пожаре по ул. Александра Мишуги", - говорится в сообщении ГСЧС Украины в Киеве.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы.

"В 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал", - добавили пожарные.

Школьников перевели на онлайн обучение

Как отметили в КГВА, пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали - дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

"Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", – говорится в Telegram администрации.

Пожары в Киеве

16 января в Голосеевском районе Киева вспыхнула маршрутка. Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, находившемся на проезжей части дороги.

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар случился в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.