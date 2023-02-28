ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Голосеевском районе Киева были взрывы и пожар: есть пострадавший

Новина українською →
Киев, Вторник 28 февраля 2023 15:40
В Голосеевском районе Киева были взрывы и пожар: есть пострадавший Фото: в Киеве начался пожар (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве произошел пожар в одном из зданий Голосеевского района. Все службы уже работают на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно - кислородные баллоны", - заявил мэр столицы.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

Обновлено 15:50.

Кличко сообщил, что пожар был потушен. Число пострадавших не возросло.

Напомним, на днях пожар произошел на одном из предприятий в Подольском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Пожар
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление