В Голосеевском районе Киева были взрывы и пожар: есть пострадавший
Фото: в Киеве начался пожар (t.me/vitaliy_klitschko)
В Киеве произошел пожар в одном из зданий Голосеевского района. Все службы уже работают на месте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно - кислородные баллоны", - заявил мэр столицы.
Он также сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.
Обновлено 15:50.
Кличко сообщил, что пожар был потушен. Число пострадавших не возросло.
Напомним, на днях пожар произошел на одном из предприятий в Подольском районе.
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