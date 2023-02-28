В Голосеевском районе Киева были взрывы и пожар: есть пострадавший

В Киеве произошел пожар в одном из зданий Голосеевского района. Все службы уже работают на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно - кислородные баллоны", - заявил мэр столицы.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

Обновлено 15:50.

Кличко сообщил, что пожар был потушен. Число пострадавших не возросло.