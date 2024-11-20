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В Киеве загорелась многоэтажка: среди пострадавших ребенок (фото, видео)

Киев, Среда 20 ноября 2024 13:44
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В Киеве загорелась многоэтажка: среди пострадавших ребенок (фото, видео) Фото: в Киеве загорелась многоэтажка 20 ноября, пострадал ребенок (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

20 ноября в Днепровском районе Киева загорелась многоэтажка. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

"20 ноября в 07:59 поступило сообщение о пожаре на проспекте Соборности, 17/2. Горела квартира на четвертом этаже 8-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из квартиры, где возник пожар, самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок.

"Они были переданы медикам для осмотра. Также, в ходе тушения и разведки, с верхних этажей было выведено 20 человек на свежий воздух", - отметили в ГСЧС.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева произошел пожар на рынке "Десна" 16 ноября. Во время этого пострадали два человека.

Кроме того, 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

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