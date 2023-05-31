В Киеве сегодня откроют Гаванский мост после ракетной атаки России

Гаванский мост закрыли из-за падения обломков ракет, которыми оккупанты пытались атаковать Киев. Дорожные службы сегодня восстановили поврежденное покрытие и сеть освещения, которая также была частично повреждена.

"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт", - заявил Кличко.

Ракетная атака России 29 мая

Следует отметить, что российские захватчики за май 17 раз атаковали столицу Украины. 29 мая оккупанты дважды пытались ударить по Киеву: ночью - дронами-камикадзе, а днем - ракетами.

Россия выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из которых была баллистическими. Силы ПВО успешно сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.