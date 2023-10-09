ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 09 октября 2023 07:00
UA EN RU
В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки. Однако сегодня следует ожидать осеннего похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня небольшие дожди ожидают на западе нашей страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается:

  • на севере: днем +7 +10 градусов, ночью +3 +5;
  • на западе: днем +7 +10 градусов, ночью +3 +5;
  • на востоке: днем +6 +12 градусов, ночью +3 +6;
  • в центре: днем +7 +13 градусов, ночью +3 +8;
  • на юге: днем +12 +15 градусов, ночью +5 +7.

Синоптики также предупреждают о возможных ночных заморозках в некоторых областях. Температура может опуститься до нуля.

В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ожидаются шквалы до 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Теплый сентябрь

В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что скоро в Украину придет осенняя прохлада.

Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и продвижение в западной части Запорожской области: карты ISW
Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и продвижение в западной части Запорожской области: карты ISW
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины