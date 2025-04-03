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В Киеве сегодня ограничат движение по одной из главных "артерий": куда и когда водителям лучше не ехать

Сегодня частично будут перекрывать движение на одной из улиц на Подоле (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 3 апреля, в Киеве частично ограничивают движение по одной из улиц в Подольском районе. Там запланировано выполнение ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор" в Facebook.

Где именно в Киеве и когда частично ограничат движение транспорта

В коммунальной корпорации рассказали, что сегодня (в четверг, 3 апреля) будет частично ограничено движение по улице Набережно-Рыбальской.

Отмечается, что там коммунальным предприятием Подольского района запланировано выполнение работ по ремонту покрытия.

Уточняется, что работы будут проводиться на участке от улицы Электриков - в направлении Подольского мостового перехода:

  • с 11:00;
  • до 15:00.

Улица Набережно-Рыбальская (скриншот: google.com/maps)

"На период выполнения работ будет действовать частичное ограничение движения. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в пресс-службе КК.

Пост КК "Киевавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)

Стоит отметить, что в целом Набережно-Рыбальская улица пролегает в Подольском и Оболонском районах Киева - от Гаванского моста до проспекта Степана Бандеры.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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