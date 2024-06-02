В Киеве сегодня будут длиннее отключения света. В КГВА уточнили графики

В администрации отметили, что введение стабилизационных отключений света, действующего в столице, будет происходить по указанию Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00", - рассказал чиновник.

Стоит отметить, что накануне вечером в заявлении "Укрэнерго" говорилось, что в воскресенье, 2 мая, часы отключения света будут следующими: с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.

Следовательно, в столице сегодня дважды по одному часу будет увеличиваться период отключения света.

В КГВА добавили, что выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит обеспечить около 76% потребностей Киева.

Также Попко призывает жителей столицы экономить свет.

"Помогайте стабилизировать нашу энергосистему. С новыми тарифами (4,32 грн/кВт·ч), вступившими в силу с первого июня, экономия еще поможет сохранить ваш семейный бюджет", - говорится в заявлении руководителя КГВА.

Отключения света

Напомним, из-за российских ударов по украинской энергетике были значительно повреждены энергетические объекты страны. 1 июня в Украине снова начались отключения.

Ранее сообщалось, что вчера вечером генеральный директор компании Yasno заявил, что после ночного российского массированного обстрела украинских энергообъектов в стране продлили на 1 час запланированные отключения света.

В компании добавили, что в Киеве отключения света возможны даже в "светло-серой" зоне графика.