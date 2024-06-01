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В Киеве возможны отключения света в "серой" зоне: в Yasno назвали причину

Киев, Суббота 01 июня 2024 21:09
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В Киеве возможны отключения света в "серой" зоне: в Yasno назвали причину Фото: в Киеве свет могут выключать в "серой" зоне графика (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

После сегодняшнего ночного обстрела энергетики в Украине продлили на один час запланированные отключения света. Однако в Киеве отключения возможны даже в "светло-серой" зоне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Сегодня отключения продлили на час – до 24:00. Лимиты увеличили с 23% до 33%, поэтому возможны отключения в "светло-серой" зоне", - написал Коваленко в Facebook.

Что это значит

В Киеве действуют графики отключения света, состоящие из трех зон.

Первая - темно-серая (черная), которая действует 4 часа. В этот период времени выключают свет.

Вторая - светло-серая зона, которая действует 3 часа. В это время свет могут быть выключены, если будут превышены лимиты на энергопотребление.

И третья зона - белая (2 часа). Это время, когда свет гарантированно не выключается.

Пример графика отключения света для одной из групп в Киеве:

В Киеве возможны отключения света в &quot;серой&quot; зоне: в Yasno назвали причину

Проверить, когда будут выключать свет по вашему адресу, - можно по ссылке.

Отключение света в Украине

Напомним, этой весной украинская энергетика снова оказалась под массированными российскими атаками. В результате ударов РФ из строя вышли крупные ТЭС и ТЭЦ, а также Днепровская ГЭС, что повлекло за собой большой дефицит генерации, а потому в Украине начали вводить отключение света.

На сегодняшний день были запланированы отключения света с 18:00 до 23:00. Но после ночной массированной российской атаки, нацеленной на энергообъекты, отключение продлили до 24:00.

Кроме того, в "Укрэнерго" уже сообщили, в какие периоды времени будут выключать свет завтра, 2 июня.

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