В Киеве возможны отключения света в "серой" зоне: в Yasno назвали причину

После сегодняшнего ночного обстрела энергетики в Украине продлили на один час запланированные отключения света. Однако в Киеве отключения возможны даже в "светло-серой" зоне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Сегодня отключения продлили на час – до 24:00. Лимиты увеличили с 23% до 33%, поэтому возможны отключения в "светло-серой" зоне", - написал Коваленко в Facebook.

Что это значит

В Киеве действуют графики отключения света, состоящие из трех зон.

Первая - темно-серая (черная), которая действует 4 часа. В этот период времени выключают свет.

Вторая - светло-серая зона, которая действует 3 часа. В это время свет могут быть выключены, если будут превышены лимиты на энергопотребление.

И третья зона - белая (2 часа). Это время, когда свет гарантированно не выключается.

Пример графика отключения света для одной из групп в Киеве:

Проверить, когда будут выключать свет по вашему адресу, - можно по ссылке.