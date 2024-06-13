В Киеве "скорая", которая ехала на ДТП, попала в аварию: пострадала беременная женщина

В Оболонском районе Киева в четверг, 13 июня, произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая ехала по вызову. В результате аварии пострадали три человека, среди них беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Как сообщается, около 15:10 в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на проспекте Владимира Ивасюка. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульные полицейские.

Предварительно установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: "Ниссан", "Мазда" и "Рено". Также около 15.30 ехавшая на этот вызов карета скорой медицинской помощи попала в аварию с автомобилем "Порше".

В результате ДТП пострадали три человека: беременная водитель "Ниссан", транспортное средство которой опрокинулось, а также водитель и врач скорой. Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Фото: в Киеве "скорая" попала в аварию (t.me/gunpKyiv)