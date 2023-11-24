В Киеве школам рекомендовали изменить формат работы из-за снегопада: когда именно

По информации ведомства, формат работы школ 27 ноября обсуждался на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



"Для учащихся, которые будут находиться в школах, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома - дистанционный", - сказано в сообщении КГГА.

В ведомстве уточняют, что школы будут работать офлайн, но отправлять ли туда детей или оставлять дома на дистанционке - будут решать родители.

При этом детские сады будут работать в обычном режиме.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдается ухудшение погоды. На улице выпал снег и начался гололед. В связи с этим произошел ряд ДТП.

Также спасатели предупредили украинцев, что 26-27 ноября в части регионов прогнозируется гололед, метель и прирост снежного покрова до 50 сантиметров.

Они призвали украинцев быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности.