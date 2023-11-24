RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве школам рекомендовали изменить формат работы из-за снегопада: когда именно

Фото: в Киеве школам рекомендовали изменить формат работы из-за снегопада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Киевским школам рекомендуют 27 ноября работать в смешанном формате. Это связано с тем, что прогнозируется снегопад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

По информации ведомства, формат работы школ 27 ноября обсуждался на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Для учащихся, которые будут находиться в школах, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома - дистанционный", - сказано в сообщении КГГА. 

В ведомстве уточняют, что школы будут работать офлайн, но отправлять ли туда детей или оставлять дома на дистанционке - будут решать родители. 

При этом детские сады будут работать в обычном режиме. 

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдается ухудшение погоды. На улице выпал снег и начался гололед. В связи с этим произошел ряд ДТП. 

Также спасатели предупредили украинцев, что 26-27 ноября в части регионов прогнозируется гололед, метель и прирост снежного покрова до 50 сантиметров.

Они призвали украинцев быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевшколадітиСнегопад