В Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 обнаружили 60 боеприпасов (фото)

Обстрел Украины 19 августа

В ночь с 18 на 19 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Однако силы ПВО сбили все 11 беспилотников.

В частности, в Киевской области были слышны звуки взрывов. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

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