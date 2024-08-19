Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь с 18 на 19 августа 2024 года российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Однако силы ПВО сбили все 11 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Facebook.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил - все 11 вражеских "Шахед 136/131" были сбиты.

По его словам, атаки были совершены с Курского направления и Приморско-Ахтарска России.

Ночная атака

Напомним, что поздно вечером, 15 августа, а также уже 16 августа в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, в воздушном пространстве некоторых регионах были зафиксированы дроны. Как выше отмечали, всего их было 11.

В частности, в Киевской области были слышны звуки взрывов. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

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