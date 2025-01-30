Последствия аномально теплой зимы: в Киеве в январе зацвели сакуры (фото)
В нескольких районах Киева в январе зацвели сакуры, что является нетипичным для этого периода. По словам специалистов, это явление вызвано аномально теплой зимой и глобальным изменением климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного.
Он отмечает, что цветение сакур зафиксировали в Днепровском, Оболонском и Печерском районах столицы. Этому предшествовали температурные рекорды: 26-27 января температура воздуха в Киеве соответствовала показателям конца марта.
Специалисты отмечают, что цветение "не в сезон" вредит деревьям. Это истощает их ресурсы, повышает риск повреждения морозами, лишает необходимого опыления и делает менее устойчивыми к болезням.
Подобные аномалии наблюдаются и в других странах. В Мексике раньше расцветают деревья жакаранды, а в Великобритании шмели начали строить гнезда еще в зимние месяцы.
"Климат действительно меняется, и мы осознаем важность адаптации столицы к таким изменениям. Сейчас наш Департамент активно работает над разработкой комплексного Плана адаптации к изменению климата города Киева", - отметил Возный.
РБК-Украина рассказывало, что в январе 2025 года в Украине температура воздуха была выше климатической нормы. В некоторых регионах нашей страны были установлены температурные рекорды. Мы писали, почему январь принес в Украину рекордно высокие температуры.
Мы рассказывали, что в среду, 29 января, в столице зафиксировали два температурных рекорда. Минимальная температура не опустилась ниже +6,3°C, что на 4,2°C превышает предыдущие рекорды 1936 и 1979 годов. Среднесуточная температура достигла +7,1°C, побив рекорд 2002 года. По многолетним наблюдениям, такая температура соответствует началу апреля.
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