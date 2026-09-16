В Киеве россияне уничтожили склад Фонда Елены Зеленской (фото)

В Киеве в результате утренней российской атаки дотла сгорел склад Фонда Елены Зеленской. На объекте сохранялась гуманитарная помощь для детей, больниц и учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Елены Зеленской в Instagram.
В результате попадания на складе вспыхнул пожар, полностью уничтоживший помещение вместе с имущественной помощью от партнеров.
По данным организации, во время атаки никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС.
На складе хранились вещи, которые готовили к отправке в разные регионы Украины:
Фото: в Киеве уничтожен склад Фонда Елены Зеленской (instagram.com/zelenskafoundation)
В фонде предупредили, что из-за потери материальных ценностей и помещения часть помощи может быть передана людям и заведениям позже, чем планировалось.
В настоящее время команда организации уже перестраивает логистические цепочки, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить необходимым получателям.
Напомним, в ночь и утром 15-16 сентября Киев подвергся серии атак вражескими беспилотниками.
В результате взрывов и падения обломков в нескольких районах столицы зафиксированы пожары и разрушение гражданской инфраструктуры.
В частности, в ночь на 16 сентября после отбоя воздушной тревоги в Святошинском районе произошло возгорание складского здания.
Кроме того, во время предыдущей волны атак 15 сентября россияне нанесли удары по АЗС и складам в столице.
В тот же день в результате попаданий в городе получил повреждения ресторан быстрого питания McDonald's.