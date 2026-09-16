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В Киеве россияне уничтожили склад Фонда Елены Зеленской (фото)

21:14 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Киеве уничтожен склад Фонда Елены Зеленской (instagram.com/zelenskafoundation)

В Киеве в результате утренней российской атаки дотла сгорел склад Фонда Елены Зеленской. На объекте сохранялась гуманитарная помощь для детей, больниц и учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Елены Зеленской в Instagram.

Последствия удара и уничтоженное имущество

В результате попадания на складе вспыхнул пожар, полностью уничтоживший помещение вместе с имущественной помощью от партнеров.

По данным организации, во время атаки никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС.

На складе хранились вещи, которые готовили к отправке в разные регионы Украины:

  • генераторы и бытовая техника;
  • ноутбуки, планшеты и электронные книги для обучения детей;
  • медицинское оборудование для больниц.

Фото: в Киеве уничтожен склад Фонда Елены Зеленской (instagram.com/zelenskafoundation)

Как это повлияет на выдачу помощи

В фонде предупредили, что из-за потери материальных ценностей и помещения часть помощи может быть передана людям и заведениям позже, чем планировалось.

В настоящее время команда организации уже перестраивает логистические цепочки, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить необходимым получателям.

Дроновая атака на Киев

Напомним, в ночь и утром 15-16 сентября Киев подвергся серии атак вражескими беспилотниками.

В результате взрывов и падения обломков в нескольких районах столицы зафиксированы пожары и разрушение гражданской инфраструктуры.

В частности, в ночь на 16 сентября после отбоя воздушной тревоги в Святошинском районе произошло возгорание складского здания.

Кроме того, во время предыдущей волны атак 15 сентября россияне нанесли удары по АЗС и складам в столице.

В тот же день в результате попаданий в городе получил повреждения ресторан быстрого питания McDonald's.

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