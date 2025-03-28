В Киеве на год перекроют один из проспектов из-за строительства метро на Виноградарь

С 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года в Киеве закроют движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Ограничения связаны со строительством участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

На время работ будет действовать временная схема дорожного движения, которую согласуют с патрульной полицией. Изменения в движении общественного транспорта на этом участке будут объявлены дополнительно.

Киевлян призывают учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.