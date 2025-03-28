В Киеве на год перекроют один из проспектов из-за строительства метро на Виноградарь

В Киеве на год перекроют движение на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Ограничения будут действовать для транспорта и пешеходов до апреля 2026 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
С 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года в Киеве закроют движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.
Ограничения связаны со строительством участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.
На время работ будет действовать временная схема дорожного движения, которую согласуют с патрульной полицией. Изменения в движении общественного транспорта на этом участке будут объявлены дополнительно.
Киевлян призывают учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.
Ранее РБК-Украина писало, что с 28 марта до 1 августа 2025 года в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег. Это связано с ремонтом правобережной эстакады, во время которого обновят железобетонную плиту, гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие. Ремонт будет проходить в два этапа: сначала ограничат движение крайней левой и частично средней полосами, затем - крайней правой и частично средней полосе.
Также мы рассказывали, что в Киеве проведут проверку спецпропусков для передвижения в комендантский час. Цель мероприятия - выявление случаев незаконного оформления и использования таких документов.
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