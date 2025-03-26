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В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту: когда и почему

Среда 26 марта 2025 16:17
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В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту: когда и почему Фото: Южный мост в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с 28 марта в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Это связано с ремонтом эстакады.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на КК "Киевавтодор".

С 28 марта до 1 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту. В этот период планируется провести ремонт правобережной эстакады.

По информации КП "Киевавтодормост", работы охватят 650 метров проезжей части в направлении ул. Саперно-Слободской, Столичного и Надднепрянского шоссе. Планируется обновить железобетонную плиту, гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие.

В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту: когда и почему
С 28 марта по 1 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту (инфографика: КК "Киевавтодор")

Ремонт будут выполнять в два этапа:

  • на первом - ограничат движение крайней левой и частично средней полосами,
  • на втором - работы продолжатся на крайней правой и частично средней полосе.

В "Киевавтодоре" напоминают, что Южный мост с 2021 года находится в ограниченно работоспособном состоянии и нуждается в реконструкции. Однако для обеспечения безопасности движения регулярно проводятся необходимые ремонты.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, учитывая ограничения.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что в Киеве проверят спецпропуска, выданные для передвижения во время комендантского часа. Цель проверок заключается в том, чтобы выявить незаконно выданные или использованные пропуска.

Все учреждения и организации, которые получали такие документы, должны подтвердить их актуальность и обоснованность. Если этого не сделают, пропуска будут аннулированы. Проверку проводят из-за случаев злоупотреблений, в частности использования пропусков лицами, которые не имеют на это законных оснований.

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Киев Ограничение движения Автомобильное движение Южный мост
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