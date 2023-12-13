В Киеве для проезда от "Теремков" до "Лыбедской" могут ввести единый билет

Столичные власти раздумывают над тем, как решить вопрос оплаты проезда на маршруте между станциями "Теремки" и "Лыбедская". Рассматривается вариант внедрения единого билета, или бесплатного проезда, который организуют автобусы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал депутат Киевсовета, глава фракции "Удар" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

Единый билет или бесплатные автобусы

"Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости по отношению к людям. Оно уже на финише. Сейчас решается - будет ли это единый билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро "Лыбедская" и до "Теремков", - сказал Белоцерковец.

Он также объяснил, почему этот вопрос не решили сначала. Ведь ситуация на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" была критической.

"Поэтому во избежание гибели людей, как это происходило в 2010 году, решили закрыть возможность проезда", - объясняет Белоцерковец.

Также он отметил, что уже организовано челночное движение между станциями "Демеевская" и "Теремки".

"И буквально там сегодня-завтра будет решен вопрос о том, чтобы люди не платили дважды, трижды, а от станции метро "Лыбедская" до "Теремков" по тому же тарифу, как они заходят в метро", - рассказал Белоцерковец изданию.

По его словам, техническая возможность внедрения такого единственного билета у города есть.

"Этот (вопрос - ред.) будет решен либо через единый билет, такая техническая возможность у города есть, либо это будет решено через бесплатное движение автобусов. Сейчас решают кто именно будет получать соответствующие льготы: метрополитен ли, или "Киевпасстранс", - подытожил Белоцерковец.

Закрытие станций метро в Киеве

Напомним, что в Киеве с 8 декабря движение метро по "синей" ветке метро осуществляется только между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон между станциями был закрыт на ремонт.

Но для перевозки пассажиров были внедрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская". Также патрульная полиция показала новенькую схему движения транспорта.

Также с сегодняшнего дня в киевском метро заработало "челночное" движение между станциями "Теремки" и "Демеевская". Его организовали двумя путями с интервалом 13-17 минут в зависимости от направления поезда.

Добавим, что сегодня правоохранители начали обыски в столичном метрополитене и подразделениях КГГА из-за служебной халатности, которую открыли после подтопления метро.

Следствие будет проверять возможные просчеты на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. Также должны быть установлены ответственные лица, через действия которых произошла разгерметизация и подтопление тоннеля.

Что касается расчетов восстановительных работ, то они могут длиться около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

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