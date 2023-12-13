Полиция обыскивает киевский метрополитен и подразделения КГГА

Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА в среду, 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Фото с места обысков в КГГА 13 декабря (t.me/mvs_ukraine)

Как отметили в МВД Украины, следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Закрытие метро в Киеве

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) в Киеве закрыли 8 декабря на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Изначально планировалось, что указанные станции подземки перестанут работать с субботы, 9 декабря. Ранее РБК-Украина писало, как добраться альтернативными способами до "Лыбидской" из "Теремков".

Напомним, перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении. Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро - это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.