В Киеве просят ввести важное изменение в работе метро за "символическую плату": о чем речь

О чем именно говорится в петиции

Автор Дарья Якушко опубликовала электронную петицию №13646 утром 15 июля 2025 года.

В ней подчеркивается, что киевский метрополитен - один из важнейших видов транспорта для жителей и гостей столицы.

"Ежедневно метро перевозит тысячи пассажиров, но при этом доступ к туалетам для них остается невозможным (за исключением - воздушные тревоги)", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что уборные есть на всех станциях, однако они предназначены только для персонала.

"К слову, присутствуют они чаще всего при входе и в самих тоннелях", - отметила автор петиции.

По словам Якушко, невозможность использования уборных создает серьезные неудобства для пассажиров. Особенно если учесть пересадки и длинные переезды между районами.

"Отсутствие возможности воспользоваться туалетом в публичном пространстве - это не только нарушение базовых бытовых потребностей, но и вопрос достоинства. Подобная практика давно изменена в большинстве европейских городов, где туалеты в метро являются стандартом", - подчеркивается в документе.

Учитывая это автор петиции предлагает открыть доступ к туалету на каждой станции метрополитена Киева.

"Обеспечить чистоту и обслуживание возможно, введя символическую плату за пользование (5-10 гривен)", - подытоживается в документе.

Стоит отметить, что по состоянию на 11:10 22 июля электронная петиция набрала 3113 подписей (из 6 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 52 дня.

Электронная петиция №13646 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)