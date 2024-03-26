В Киеве прорвало водопровод, у жителей возможны перебои с водой (видео)

Водопроводные аварии Киева

13 марта в Киеве произошел прорыв трубы, из-за чего было затруднено движение по улице Гната Хоткевича.

Утром 8 февраля произошла авария на водопроводной сети на проспекте Академика Глушкова.

А в прошлом году в Киеве автомобили провалились под асфальт из-за чрезвычайного происшествия с водной магистралью.

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