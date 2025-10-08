В Киеве прорвало водопровод на Ильенко: перекрыто движение, изменены маршруты троллейбусов

В результате аварии снижено давление водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах города. Сейчас специалисты работают над ликвидацией повреждения.

Из-за ремонтных работ движение транспорта от улицы Гарета Джонса до улицы Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях. Также изменены маршруты троллейбусов №16 и №35 - их движение временно организовано по улице Дорогожицкой.

Коммунальные службы призывают водителей объезжать место аварии и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Обновлено в 08:40

По данным КГГА, утечка на улице Юрия Ильенко в Киеве локализована.

Сейчас без водоснабжения остаются дома на ул. Ильенко, 46, 48, 48-А,50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10.

Обнаружено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Местные власти отмечают, что для ремонтных работ необходимо разрытие на проезжей части.

Движение транспорта остается перекрытым в оба направления.