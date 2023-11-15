В Киеве прорвало трубу с горячей водой: затопило подземный переход

В Киеве прорвало трубу с горячей водой ночью 15 ноября. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают в сети, кипяток залил всю улицу. Вода полностью затопила подземный переход. Пострадавших нет.
Напомним, в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.
Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.
Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.
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