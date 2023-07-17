В Киеве прорвало трубопровод, образовался "фонтан" (видео)

В Киеве произошло повреждение магистрального трубопровода в Голосеевском районе. Из-за этого изменено движение общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Сообщается, что в понедельник около 12:00 по ул. Касияна в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.
Вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому в результате прорыва образовалась струя.
Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам.
Из-за ремонтных работ изменено движение маршрута троллейбусов № 12, 45. Движение наземного транспорта организовано следующим образом:
К сожалению, это не в первый раз, когда в столице происходит прорыв трубопровода. Так, например, в мае на улице Большая Васильковская произошел серьезный прорыв водопровода. Давление воды было настолько сильным, что "фонтан" достигал крыш многоэтажных домов.
А за одну неделю в апреле трижды прорывало водопровод.
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