В Киеве предлагают изменить правила эвакуации авто: что требуют в петиции

Что предлагают изменить

Автор петиции призывает город во время действия военного положения не эвакуировать автомобили, которые не препятствуют движению и не создают аварийную ситуацию. Также он предлагает отказаться от привлечения частных компаний и использовать для эвакуации только коммунальные предприятия.

В петиции отмечается, что во время воздушной тревоги водители могут покидать автомобили и направляться к укрытию. Автор считает, что эвакуация таких машин создает дополнительные опасности для людей.

Отдельно в обращении идет речь о средствах от эвакуации. По утверждению автора, в городской бюджет поступает 340 гривен штрафа за нарушение правил парковки, в то время как основную часть дохода от транспортировки получают частные операторы.

В то же время подчеркнем, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке в Киеве уже не эвакуируют автомобили. После отбоя также действует 20-минутный период без штрафов за нарушение правил остановки и стоянки.

Сколько нужно голосов

Петицию №14533 21 сентября зарегистрировал Сергей Бойко. Она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней, чтобы ее рассмотрел Киевский городской совет.

Добавим, что петиция является предложением автора и сама по себе не изменяет действующие правила эвакуации автомобилей.