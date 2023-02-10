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В Киеве прогремел мощный взрыв: предварительно, он связан с работой саперов

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 15:12
В Киеве прогремел мощный взрыв: предварительно, он связан с работой саперов Фото: В Киеве прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве днем 10 февраля прогремел мощный взрыв. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Взрыв был слышен в разных районах города около 15:00. Некоторые жители города сообщают, что было несколько громких звуков.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что взрыв связан с плановыми работами в области.

Официальной информации в настоящий момент нет. Однако ранее в Киевской ОВА сообщили, что 10 февраля в Вышгородском районе города пройдет ликвидация взрывоопасных предметов, в связи с чем в области могут быть слышны звуки взрывов.

Напомним, сегодня российские войска вновь массированно атаковали Украину. Только над Киевом Силы противовоздушной обороны 10 ракет.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.

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