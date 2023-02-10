В Киеве прогремел мощный взрыв: предварительно, он связан с работой саперов
В Киеве днем 10 февраля прогремел мощный взрыв. Тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
Взрыв был слышен в разных районах города около 15:00. Некоторые жители города сообщают, что было несколько громких звуков.
Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что взрыв связан с плановыми работами в области.
Официальной информации в настоящий момент нет. Однако ранее в Киевской ОВА сообщили, что 10 февраля в Вышгородском районе города пройдет ликвидация взрывоопасных предметов, в связи с чем в области могут быть слышны звуки взрывов.
Напомним, сегодня российские войска вновь массированно атаковали Украину. Только над Киевом Силы противовоздушной обороны 10 ракет.
РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней атаки.
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