В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атаки баллистики: что известно

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице в 04:27. Через несколько минут была слышна серия взрывов. Перед этим глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе баллистики. Впоследствии военные подтвердили ту же информацию.

"Внимание! Угроза применения баллистики с северо-востока", - говорится в сообщении ПС в 04:31.

Позже в КГВА, а также мэр Киева Виталий Кличко, проинформировали, что в столице работает ПВО. Кроме того, силы ПВО работают в области.

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в Киевской городской военной администрации.