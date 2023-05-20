В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

Ночью, 20 мая, в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .
Обновлено 01:36
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Дарницком районе города.
"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", – заявил он.
А мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском районе, в результате чего произошло возгорание.
Обновлено 01:35
В КГВА сообщили, что опасность применения враждебных БПЛА сохраняется.
01:20
Взрывы были слышны около 01:15-01:17 на севере города. В КГВА заявили о работе ПВО в регионе.
В столице и области объявлена воздушная тревога, власти призывают горожан оставаться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.
Напомним, что ночью, 20 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Киевской области сообщают об угрозе удара беспилотниками.
Кроме этого, в Краматорске также раздался взрыв.
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