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В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 20 мая, в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Обновлено 01:36

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Дарницком районе города.

"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", – заявил он.

А мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском районе, в результате чего произошло возгорание.

Обновлено 01:35

В КГВА сообщили, что опасность применения враждебных БПЛА сохраняется.

01:20

Взрывы были слышны около 01:15-01:17 на севере города. В КГВА заявили о работе ПВО в регионе.

В столице и области объявлена воздушная тревога, власти призывают горожан оставаться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.

Напомним, что ночью, 20 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Киевской области сообщают об угрозе удара беспилотниками.

Кроме этого, в Краматорске также раздался взрыв.

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Киеввибухи