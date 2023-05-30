В Киеве прозвучали взрыы. ППО работает по вражеским дронам

В Киеве прозвучали звуки взрывов ночью 30 мая на фоне объявленной воздушной тревоги в столице и области. Зафиксировано движение вражеских беспилотников, предположительно ударных дронов типа "Шахед". По воздушным целям бьет наша ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА) и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Несколько взрывов послышались около 02:20, вскоре после того, как зазвучали сигналы об угрозе воздушных атак.
"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" - говорится в объявлении Киевской ГВА.
"Взрывы в столице. Будьте в укрытиях!" - пишет мэр столицы Виталий Кличко.
В свою очередь фиксации дронов противника информирует Киевская ОВА.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО", - пишет КОВА.
Также граждан призывают соблюдать информационную гигиену: не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Как отметил Кличко, после звука взрывов в Подольский район столицы по вызову направляются все службы.
"До завершения воздушной тревоги, не оставляйте укрытий!" - призывает он.
Кроме того, экстренные службы направляются в Голосеевский район города.
Также мэр сообщил, что в Печерском районе также произошли взрывы.
"Печерский район. Тоже взрывы. Атака массированная! Не покидайте укрытия!" - пишет он.
Около трех часов ночи взрывы снова прозвучали в Подольском районе.
Около 03:25 взрывы прогремели еще раз в Голосеевском и Подольском районах.
"Взрывы. Спасатели и медики едут на места", - пишет Кличко.
Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошел пожар в частном доме в Дарницком районе.
"Из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе. Все службы выехали на место", - сообщает Кличко.
Также стало известно о пострадавшей в Голосеевском районе.
"В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину", - сообщает мэр Виталий Кличко.
Позже стало известно, что в Печерском районе в результате падения обломков загорелись три автомобиля.
Этой ночью в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога, связанная с очередной атакой дронами, в регионах работает ПВО.
Отметим также, что прошлой ночью, а позже и днем в Киеве и части регионов Украины была воздушная тревога, и атака стала 16-й по счету с начала мая.
Все воздушные цели противника были сбиты нашей противовоздушной обороной, а обломки были найдены в нескольких районах Киева. При этом из-за ночной атаки в столице погиб один человек и еще двое получили ранения.
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