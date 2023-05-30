В Киеве прозвучали взрыы. ППО работает по вражеским дронам

Несколько взрывов послышались около 02:20, вскоре после того, как зазвучали сигналы об угрозе воздушных атак.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" - говорится в объявлении Киевской ГВА.

"Взрывы в столице. Будьте в укрытиях!" - пишет мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь фиксации дронов противника информирует Киевская ОВА.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО", - пишет КОВА.

Также граждан призывают соблюдать информационную гигиену: не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Взрывы в Киеве

Как отметил Кличко, после звука взрывов в Подольский район столицы по вызову направляются все службы.

"До завершения воздушной тревоги, не оставляйте укрытий!" - призывает он.

Кроме того, экстренные службы направляются в Голосеевский район города.

Также мэр сообщил, что в Печерском районе также произошли взрывы.

"Печерский район. Тоже взрывы. Атака массированная! Не покидайте укрытия!" - пишет он.

Около трех часов ночи взрывы снова прозвучали в Подольском районе.

Около 03:25 взрывы прогремели еще раз в Голосеевском и Подольском районах.

"Взрывы. Спасатели и медики едут на места", - пишет Кличко.

Падение обломков и пожары с пострадавшей

Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошел пожар в частном доме в Дарницком районе.

"Из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе. Все службы выехали на место", - сообщает Кличко.

Также стало известно о пострадавшей в Голосеевском районе.

"В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину", - сообщает мэр Виталий Кличко.

Позже стало известно, что в Печерском районе в результате падения обломков загорелись три автомобиля.

Атаки РФ на Киев

Этой ночью в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога, связанная с очередной атакой дронами, в регионах работает ПВО.

Отметим также, что прошлой ночью, а позже и днем в Киеве и части регионов Украины была воздушная тревога, и атака стала 16-й по счету с начала мая.

Все воздушные цели противника были сбиты нашей противовоздушной обороной, а обломки были найдены в нескольких районах Киева. При этом из-за ночной атаки в столице погиб один человек и еще двое получили ранения.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.