В Киеве раздались взрывы, ПВО работает по дронам: что известно

По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники, силы ПВО работают по враждебным целям.

"Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - отмечают в ОВА.

Работает ПВО

В Киевской городской военной администрации также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в столице.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Последствия воздушной атаки на Киев

В КМВА сообщили, что в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.

"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что из-за взрывов несколько вызовов экстренных служб - в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы.

Кличко добавил, что в Дарницком районе из-за падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома. Предварительно, есть травмированы. Также, в Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома.

"Двое пострадавших госпитализированы в Дарницком районе столицы", – сообщил мэр Киева.

Также, возгорание произошло в нежилом здании в Подольском районе, на месте работают пожарно-спасательные службы.

В КМВА опубликовали фото последствий падения обломков в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах

Реакция мирового сообщества

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter: "В Киеве раздались громкие взрывы. Видимо, агрессор отмечает саммит НАТО. Все бесполезно".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что проснулась от авианалета на Киев, совсем рядом слышала громкий удар.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Во время воздушной тревоги звуки взрывов звучали в Хмельницком.