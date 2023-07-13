В Киеве раздались взрывы, ПВО работает по дронам: что известно

Во время воздушной тревоги ночью, 13 июля, в Киеве слышались звуки взрывов. Работают силы противовоздушной обороны. Обломки повредили жилые дома в нескольких районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники, силы ПВО работают по враждебным целям.
"Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - отмечают в ОВА.
В Киевской городской военной администрации также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в столице.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В КМВА сообщили, что в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.
"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что из-за взрывов несколько вызовов экстренных служб - в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы.
Кличко добавил, что в Дарницком районе из-за падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома. Предварительно, есть травмированы. Также, в Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома.
"Двое пострадавших госпитализированы в Дарницком районе столицы", – сообщил мэр Киева.
Также, возгорание произошло в нежилом здании в Подольском районе, на месте работают пожарно-спасательные службы.
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter: "В Киеве раздались громкие взрывы. Видимо, агрессор отмечает саммит НАТО. Все бесполезно".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что проснулась от авианалета на Киев, совсем рядом слышала громкий удар.
Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Во время воздушной тревоги звуки взрывов звучали в Хмельницком.
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