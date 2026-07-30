В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

В ночь на 30 июля россияне выпустили в сторону Киева ряд баллистических ракет, в результате чего в столице прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.
Об угрозе пусков баллистических ракет военные объявили в 1:07, почти одновременно с ним в городе раздались первые взрывы.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - дописали в КМВА.
Обновлено 1:35
По данным мэра столицы, в Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия несколько суток готовила массированный обстрел - по словам президента, удар мог произойти именно в ту ночь, и он призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги.
До этого, в ночь на 29 июля, Россия уже атаковала Украину 229 ударными дронами по разным направлениям - силы ПВО сбили или подавили 65 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны, однако зафиксировали попадание 14 дронов на 10 локациях.