В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия несколько суток готовила массированный обстрел - по словам президента, удар мог произойти именно в ту ночь, и он призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги.

До этого, в ночь на 29 июля, Россия уже атаковала Украину 229 ударными дронами по разным направлениям - силы ПВО сбили или подавили 65 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны, однако зафиксировали попадание 14 дронов на 10 локациях.